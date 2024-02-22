¿Requerirá expropiaciones en el proyecto?

Las diferentes variantes de integración estudiadas fueron objeto de análisis que tuvieron en cuenta muchos criterios, incluido el impacto en el terreno y los edificios circundantes. Aunque la inserción del proyecto en el espacio urbano se ha realizado preferentemente en el dominio público y privado no construido, el proyecto requerirá adquisiciones de terrenos, incluyendo el dominio privado construido. Las distintas parcelas que probablemente se verán afectadas por las adquisiciones se detallarán durante un levantamiento de parcelas que tendrá lugar al final de los estudios preliminares del proyecto. El proyecto puede tener que evolucionar en este momento, para tener en cuenta las conclusiones de la investigación pública.

En esta fase, las adquisiciones de terrenos previstas concernen el emplazamiento del nuevo centro operativo de autobuses en Neuilly-sur-Marne y ciertos sectores a lo largo de la ruta para permitir la inserción de carriles dedicados a autobuses y las instalaciones adyacentes.

El propietario del proyecto, Île-de-France Mobilités, favorecerá un proceso de adquisición amistoso con los propietarios, tras las negociaciones. En caso de rechazo por parte de los propietarios, las adquisiciones podían obtenerse mediante expropiación por motivos de utilidad pública.