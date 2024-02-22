Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
¿Por qué elegir la estación Chelles-Gournay como tu terminal oriental?
Para fomentar las conexiones con otros medios de transporte, es esencial planificar el paso de los Bus Bords de Marne lo más cerca posible de las estaciones del RER E, el Transilien P y la futura línea 16 del metro. Por eso la terminal de la línea estará situada dentro del centro de autobuses Chelles-Gournay.
No se mantuvieron otros dos terminales previstos:
- El centro comercial Terre-Ciel: el número de pasajeros esperados entre el centro comercial Terre-Ciel y la estación Chelles-Gournay es mucho menor que el que permitió aumentar la frecuencia y capacidad de los Bus Bords de Marne; Por tanto, es preferible ofrecer este servicio por otras líneas de autobús de la red local.
- El ayuntamiento de Chelles: la terminal de los Bus Bords de Marne, se dimensionará para alojar dos autobuses articulados de energía limpia; estas infraestructuras serían difíciles de instalar en el lugar de la terminal parcial de la actual línea 113 frente al ayuntamiento de Chelles. Además, una terminal así supondría dificultades en la regularidad del autobús entre la estación Chelles-Gournay y la terminal.