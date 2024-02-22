Si se reduce el número de carriles viales, ¿cuál será el impacto en el tráfico local y en los conductores que actualmente utilizan este eje?

Los estudios esquemáticos permitieron refinar los impactos del proyecto en el tráfico vial según varios escenarios iterativos, en estrecha consulta con las autoridades locales. Estos estudios de tráfico en profundidad revelaron una disminución en la futura necesidad de transporte en coche en la zona, explicada por la transferencia de parte de estos viajes al transporte público en el horizonte de la puesta en marcha de las líneas 15 y 16 de metro en Val-de-Fontenay y Chelles.

Los resultados de la modelización y las simulaciones realizadas permitieron dimensionar la capacidad de la carretera con la mayor precisión posible en función de las necesidades del proyecto. Se prevén cambios en el perfil de la carretera en parte del recorrido de los Bus bords de Marne, en particular:

En el sector hospitalario de Neuilly-sur-Marne hasta la entrada de Chelles, solo se mantendrá un carril de tráfico en cada dirección;

En el centro de Neuilly-sur-Marne, el perfil de la carretera se ajustará cambiando eventualmente a un carril de tráfico en ambas direcciones en ciertos tramos, o manteniendo dos carriles de tráfico hacia París si se ha identificado la necesidad.

Estos cambios permiten prever un reequilibrio del espacio público en beneficio de peatones y ciclistas, pero también limitar el impacto del proyecto en el terreno, el aparcamiento y los árboles de alineación. En particular, se ha verificado en los estudios que estos cambios no deterioran las condiciones de tráfico en el eje de autobuses de Bords de Marne y, en general, en toda la red local.