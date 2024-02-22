¿Qué información hay disponible sobre el sitio en esta fase?

En esta fase del proyecto, la programación del sitio no está definida. Así será en estudios posteriores. Sin embargo, el estudio de impacto ya especifica que se establecerán normas para la organización del sitio con el fin de limitar las molestias: la fase de las obras para limitar el impacto en el tráfico viario, la adaptación de los periodos y horarios para las operaciones más ruidosas, la limitación de la velocidad del tráfico de maquinaria de construcción en las vías, Riego de las vías de obra, etc. Se establecerá una carta de establecimiento para limitar estos impactos. Tendrá que ser respetado por las constructoras.

Al mismo tiempo, se establecerá un sistema de comunicación local para los residentes, conductores y usuarios del transporte público.