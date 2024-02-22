¿Se ha cambiado la ruta desde la consulta?

Además del eventual traslado del terminal occidental a Val de Fontenay , en el corazón de la Peripolis, lo más cerca posible de las líneas de transporte conectadas, la ruta presentada a la consulta preliminar permanece la misma. Sin embargo, la inserción de carriles dedicados a autobuses se ha refinado y modificado teniendo en cuenta las lecciones aprendidas y la opinión del público, en estrecha consulta con todas las autoridades locales. Los detalles de los desarrollos y desarrollos se presentan sector por sector en la sección "Caminando la ruta".