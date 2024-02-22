¿Cuáles serán las características del material rodante? ¿Dónde se construirá el nuevo Centro de Operaciones de Autobuses y para qué se utiliza?

Para hacer frente a la evolución de la demanda, la línea Bus Bords de Marne será operada por autobuses eléctricos biarticulados de 24 metros de longitud con una capacidad de alrededor de 150 personas. Los autobuses tendrán dispositivos que anuncian la(s) próxima(s) parada(s) y la hora prevista para llegar al siguiente poste o terminal. La elección de un autobús eléctrico forma parte del enfoque de transición energética de Île-de-France Mobilités.

Como los centros operativos de autobuses existentes no tienen la capacidad necesaria para recibir futuros autobuses, se construirá un nuevo Centro Operativo de Autobuses (COB) como parte del proyecto en Neuilly-sur-Marne, rue Paul et Camille Thomoux, en el sector abandonado de la autopista A103. Garantizará su mantenimiento (preventivo y correctivo), limpieza y aparcamiento al final del servicio. A largo plazo, este centro podría compartirse con otras líneas de autobús de la zona que aún no se han definido. Este equipo no supone ningún peligro para los residentes locales.