¿Cuándo se pondrá en servicio el autobús?

Se prevé que los Bus Bords de Marne entren en servicio para 2030. Tras la puesta en marcha de la línea de metro 15 en Val de Fontenay, se implementarán cambios en el extremo occidental de los Bus Bords de Marne y en la capacidad vial de la zona urbana de Neuilly-sur-Marne.

Este calendario provisional para la operación está condicionado a la obtención de la declaración de utilidad pública, la financiación y las autorizaciones administrativas, y la finalización efectiva de las operaciones relacionadas.