¿El proyecto depende de la puesta en marcha de la línea 15 Este?

La terminal occidental de los Bus Bords de Marne se organizará finalmente dentro del futuro terminal de autobuses al este de Val de Fontenay, en el sector del Péripôle, y ofrecerá una conexión directa con el RER A, el RER E y las futuras líneas del metro 15 y el tranvía T1. La creación de este nuevo centro de autobuses tendrá lugar al final de las obras de la línea 15 del metro. En el intervalo entre la puesta en marcha del terminal de autobuses y la prevista para los Bus Bords de Marne, este último tendrá temporalmente su terminal en la rue Carnot para asegurar, sin demora, una conexión con el centro de Val de Fontenay.

Al mismo tiempo, la reducción de la capacidad vial propuesta a lo largo del recorrido de los Bus Bords de Marne es posible gracias a la reducción de la demanda viaria inducida por el cambio modal de carretera al transporte público cuando llegan las líneas de metro 15 y 16 a la zona. Se planea que este cambio se implemente dos años después de la puesta en marcha de la línea 15.