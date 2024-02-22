¿Por qué no hay carriles exclusivos para autobuses de forma sistemática? ¿No es probable que esto penalice el tráfico de autobuses?

Los Bus Bords de Marne buscan ofrecer un medio de transporte rápido, fiable y cómodo, a la vez que mejoran el entorno vital renovando el espacio público. Desde la consulta preliminar, el proyecto se ha perfeccionado teniendo en cuenta las opiniones del público, en estrecha consulta con las autoridades locales, con el fin de reducir algunos de los impactos negativos del proyecto, garantizar un reparto equilibrado del espacio público y preservar el patrimonio arbóreo en la medida de lo posible. Es en este sentido que se han introducido carriles "mixtos", donde circulan autobuses con otros vehículos, en varios tramos de la ruta. Aunque este tipo de integración expone a los Bus Bords de Marne a los peligros del tráfico, los estudios de tráfico realizados por Île-de-France Mobilités muestran que la fluidez del tráfico en los tramos en cuestión permite limitar estos efectos. Además, los Bus Bords de Marne se beneficiarán de un sistema de detección al acercarse a los cruces para limitar los tiempos de espera en semáforos, incluyendo los carriles exteriores dedicados a los autobuses.