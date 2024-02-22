Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
¿Por qué un autobús y no un tranvía?
La elección de un medio de transporte debe satisfacer las necesidades de desplazamiento identificadas en un territorio determinado, teniendo en cuenta toda la red de transporte de la que forma parte. También debe cumplir con los requisitos de fiabilidad y calidad del servicio esperados en relación con estos desafíos de viaje, al tiempo que constituye una respuesta equilibrada desde el punto de vista de los impactos medioambientales, la inversión y los costes operativos.
Para los Bus Bords de Marne, varios elementos justifican la elección de autobuses:
- Los autobuses biarticulados tienen 145 asientos. Con una frecuencia de 4 minutos en horas punta, permiten atender el número proyectado de pasajeros en la línea, estimado por Île-de-France Mobilités en 3.500 pasajeros durante la hora punta y alrededor de 33.000 pasajeros diarios. Por tanto, estas previsiones no justifican la elección de un tranvía.
- Los autobuses pueden insertarse lo más cerca posible de las estaciones, lo que permite optimizar las conexiones con modos pesados y otras líneas de autobús. Además, el sitio de autobuses implementado podría beneficiar a otras líneas de autobús en ciertos tramos.
- La inserción de autobuses permite gestionar los derechos de paso disponibles y las limitaciones en la ruta para limitar los impactos negativos del proyecto. Por ello, se planifica, en consulta con las autoridades locales, una circulación mixta de carriles de los Bus Bords de Marne en varios tramos para dar más espacio a otros usuarios del espacio público. Este tipo de inserción es más difícil de implementar en un tranvía, especialmente en carreteras con mucho tráfico de coches.
- El autobús biarticulado eléctrico ofrece un nivel de confort y accesibilidad de calidad. El proyecto será 100% accesible gracias a instalaciones y equipos específicos (tiras guía, anuncios sonoros, rampas de acceso, etc.). Funcionando con electricidad, también es limpio y silencioso para pasajeros y residentes locales.