¿Se conservarán los árboles existentes?

El proyecto Bus Bords de Marne tiene como objetivo preservar la mayor cantidad posible de los árboles existentes y desarrollar la red de plantas. El excelente trabajo realizado en la integración de los Bus Bords de Marne, en consulta con las autoridades locales, ha permitido limitar el impacto del proyecto y preservar en la medida de lo posible el patrimonio arbóreo existente en el perímetro del proyecto, incluidos todos los árboles incluidos en el Plan del Dosel del departamento de Sena-Saint-Denis. El proyecto también planea implementar una compensación muy ambiciosa a largo plazo a lo largo de la ruta, lo más cercana posible al impacto. Las características de estos nuevos árboles (especies, tamaño,...) son objeto de estudios en curso, en consulta con el territorio.