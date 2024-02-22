¿Cómo se elaboran las previsiones de tráfico?

Las previsiones de pasajeros para los Bus Bords de Marne se han establecido con el modelo ANTONIN de Île-de-France Mobilités. Este modelo es una herramienta para prever los desplazamientos de los residentes de Île-de-France basándose en los comportamientos de movilidad observados (datos de la Encuesta Global de Transportes) y tiene en cuenta la evolución de las redes de transporte y el desarrollo urbano previsto para el proyecto (datos de población y empleo establecidos en colaboración con el Instituto de la Región de París). Es un modelo robusto utilizado en todos los proyectos de Île-de-France Mobilités y ha ido mejorando continuamente durante 20 años. Île-de-France Mobilités también está integrando ahora los efectos del teletrabajo en sus previsiones basándose en observaciones de las prácticas sanitarias recientes tras la crisis de la COVID.