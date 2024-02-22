¿Qué es el Diagrama Esquemático (SDP) y el archivo de consulta pública?

El Esquema es una síntesis de los estudios preliminares realizados para compilar el expediente de investigación pública. Especifica los objetivos del proyecto, define su programa funcional en términos de integración urbana y ambiental, operación, seguridad, intermodalidad y teniendo en cuenta las recomendaciones derivadas de la consulta previa. También especifica el coste y el calendario de la operación. Finalmente, propone una evaluación ambiental inicial.

El expediente de la consulta pública es el documento de referencia para la investigación previa a la declaración de utilidad pública del proyecto. Toma el diagrama principal y lo completa con un estudio de impacto ambiental más detallado y la evaluación socioeconómica del proyecto. Estará disponible en este sitio web durante la investigación pública.