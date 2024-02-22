¿Se eliminarán las plazas de aparcamiento?

Solo se mantendrá o devolverá una parte de la oferta actual de aparcamiento, dependiendo de las necesidades locales (centro urbano, zona comercial, etc.) y las limitaciones de integración. Esta reducción en la oferta de aparcamiento en la calle favorece el transporte público, la movilidad activa (ciclismo y caminatón) y la verdización de los espacios públicos.

Está previsto mantener el aparcamiento en la Avenue du Général de Gaulle y el Boulevard d'Alsace-Lorraine en Perreux-sur-Marne, el Boulevard Gallieni en Neuilly-Plaisance y Neuilly-sur-Marne, la Avenue du Général de Gaulle y la Rue Cossonneau en Neuilly-sur-Marne, así como la Avenue du Maréchal Foch en Chelles. También está previsto desarrollar un aparcamiento público en la rue Pérotin de Chelles para compensar parte de la reducción de plazas en la Avenue du Maréchal Foch.