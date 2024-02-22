¿Qué es un TCSP o un sitio dedicado?

TCSP significa Transport en Commun en Lane Propre. Es un carril de tráfico dedicado exclusivamente a autobuses. Los taxis, los vehículos de reparto y los vehículos de servicio comunitario no tienen acceso a él. Estos canales pueden ser utilizados por la policía y los servicios de emergencia en caso de intervención. Van acompañados de prioridad en intersecciones con semáforos, mediante un sistema de detección entre semáforos y autobuses.

Este sistema de transporte permite hacer que la velocidad comercial y la regularidad de los autobuses sean más fiables a lo largo de toda la ruta, reduciendo los riesgos relacionados con el tráfico y el uso de la carretera.

Como parte del proyecto, se crearán 8 km de carriles exclusivos para autobuses. El carril dedicado puede adoptar la forma de un carril de sentido único (1 carril en una sola dirección) o de doble sentido (1 carril en cada dirección de tráfico). Los carriles de los Bus Bords de Marne se insertan de diferentes maneras, dependiendo de las limitaciones de cada sector:

axial: inserción en el centro de la calzada, entre las dos direcciones del tráfico general;

Lateralmente: inserción solo en un lado de la carretera.

Estos carriles dedicados podrán ser utilizados por otras líneas de autobús de la zona, según las modalidades que se estudiarán en el resto de los estudios del proyecto.