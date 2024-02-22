¿Cuál será el tiempo de viaje con el Bus Bords de Marne?

La siguiente tabla, resultado de los estudios de diagramas esquemáticos, ofrece algunos ejemplos de tiempos de viaje antes y después de la puesta en marcha del proyecto Bus Bords de Marne. Los carriles dedicados mejorarán los tiempos de viaje de las líneas de autobús pero también su regularidad, liberándolas de los peligros del tráfico y asegurando que tengan prioridad en los cruces.