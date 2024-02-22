¿Por qué elegir Val de Fontenay como tu terminal occidental?

Val de Fontenay es ahora la estación principal de la región oriental de Île-de-France. Este polo de atractivo se fortalecerá aún más en los próximos años mediante varios proyectos de desarrollo urbano y transporte. La terminal de la línea Bus Bords de Marne, situada en Val de Fontenay, responde a estos retos de movilidad. La extensión prevista hasta la estación de Nogent-sur-Marne no fue seleccionada por las siguientes razones:

el número de pasajeros esperados hacia y desde Nogent-sur-Marne es mucho menor que el que permitió dimensionar la línea Bus Bords de Marne desde Val de Fontenay hasta Chelles - Gournay;

la inserción de instalaciones para bicicletas y carriles dedicados a autobuses implicaría un impacto demasiado grande en el Boulevard de Strasbourg (en particular en los aparcamientos y los árboles de alineación).

Sin embargo, el proyecto irá acompañado de una reorganización de la red local de autobuses definida con precisión entre 2 y 3 años antes de la puesta en marcha para mantener el nivel actual de servicio en Nogent-sur-Marne.