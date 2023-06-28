Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

La remodelación de la estación RER de Neuilly-Plaisance

Dirigido por Île-de-France Mobilités, el proyecto para adaptar y modernizar la estación tiene como objetivo aliviar la congestión en el acceso secundario durante la hora punta y mejorar el flujo de tráfico en el vestíbulo de billetes. En el acceso secundario, se planea crear una escalera fija y una escalera mecánica para cada andén, ensanchar las escaleras existentes y ampliar y remodelar la sala de billetes. El proyecto también incluye la renovación de los andenes y la remodelación del edificio principal de pasajeros. El proyecto está en fase de diseño detallado.

Perspectiva del proyecto de remodelación de la estación RER de Neuilly Plaisance

