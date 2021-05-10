Descubre el boletín N°1

El proyecto de autobús EVE (Esbly – Val d'Europe) alcanzó un nuevo hito el 11 de febrero de 2021, con la aprobación del esquema y del expediente de investigación de servicios públicos por parte del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités.

El proyecto continúa hoy con los estudios detallados del proyecto (diseño preliminar). Esta fase de estudio permitirá perfeccionar las decisiones tomadas durante los estudios esquemáticos en consulta con las autoridades locales y los socios del proyecto. Los resultados que resultarán de este nuevo periodo de estudio permitirán proporcionar información completa y cualitativa a los distintos públicos como parte de la investigación pública.