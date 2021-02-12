Diagrama esquemático aprobado por la Junta Ejecutiva

El jueves 11 de febrero de 2021, el Consejo de Mobilités de Île-de-France aprobó el diagrama esquemático y el expediente de investigación pública para el nuevo proyecto de la línea de autobús EVE (Esbly – Val d'Europe). Conectando la estación de Esbly y el hospital intercomunal Marne-la-Vallée, a través de las estaciones Marne-la-Vallée – Chessy y Val d'Europe, el autobús EVE acompañará la evolución del territorio y ofrecerá una solución eficiente de transporte público a los futuros usuarios.

Durante esta sesión, también se validó el acuerdo de financiación para los estudios preliminares de diseño entre el Estado (21%), la Región de Île-de-France (49%), el Departamento de Seine-et-Marne (20%) y la Comunidad de Aglomeración del Val d'Europe (10%) por un importe de 3 millones de euros excluyendo impuestos.

¡Este es un hito importante que acaba de alcanzarse para el proyecto del autobús EVE! Los estudios esquemáticos permitieron profundizar en la ruta y la posición de las estaciones según un enfoque multicriterio vinculado a la oferta de transporte, el entorno, la viabilidad técnica y el coste asociado.

Los actores del proyecto (Estado, Región de Île-de-France, departamento, municipios, autoridades locales y socios implicados) participaron en estos estudios.

¿El siguiente paso?

El proyecto continúa ahora con la finalización de un estudio preliminar para refinar las hipótesis adoptadas durante la consulta preliminar y tras la validación del esquema por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités.

>> descargar las deliberaciones de la Junta Directiva.

>> Descarga el diagrama esquemático.