Ver reseñas

En esta página, puedes consultar todas las opiniones enviadas a través del formulario de reseñas en línea cuyos autores han aceptado la publicación.

Estas reseñas, publicadas entre el 11 de mayo y el 26 de junio de 2015, no han sido alteradas ni eliminadas y han sido consideradas en su totalidad en el mismo ticket que las demás reseñas recogidas durante la consulta. Contribuyeron a los resultados de la consulta y ayudarán a informar los estudios complementarios y las siguientes fases del proyecto.

Los comentarios de naturaleza manifiestamente ilegal quedan inaccesibles conforme a la Ley nº 2004-575 de 21 de junio de 2004 sobre la confianza en la economía digital. Se indican con las palabras "Esta observación fue moderada".

OPINIÓN DE LA UNIÓN DE TRANSPORTE DE LOS SECTORES III Y IV MARNE-LA-VALLÉE SOBRE EL PROYECTO DE TRANSPORTE PÚBLICO "ESBLY CHESSY VAL D'EUROPE"

26 de junio de 2015

Saint-Thibault-des-Vignes, 24 de junio de 2015

Para la atención de Sophie Mougard

Director General de STIF

39-41 Rue de Châteaudun,

75009 París

Caso seguido por: A. Perret

Asunto: Opinión del Syndicat de Transports des secteurs III y IV de Marne-la-Vallée sobre el proyecto de transporte público "Esbly Chessy Val d'Europe"

Señora Directora,

El Syndicat de Transport de Marne-le-Vallée (SIT) ha estado muy implicado en la preparación del Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP) para el proyecto "Esbly Chessy Val d'Europe" Transporte Público en un Carril Dedicado (TCSP), y os lo agradezco.

Este proyecto, cuyo propósito es conectar las estaciones RER A y Línea P, al tiempo que sirve a los principales centros del territorio, es muy esperado por los representantes electos locales porque apoyará el desarrollo urbano de la Nueva Ciudad ofreciendo un alto nivel de servicio a los usuarios.

Las mejoras viarias propuestas permitirán promover todos los desplazamientos alternativos, incluidas las rutas ciclistas, y fortalecer la intermodalidad entre el futuro TCSP y otros modos de transporte ferroviario y en autobús.

Por eso solo puedo expresar una opinión favorable sobre el borrador de DOCP que se ha sometido a consulta, porque transmite los temas planteados por el SIT.

También quisiera subrayar la calidad del mecanismo de consulta establecido desde el 11 de mayo de 2015 y la calidad de los STIF que escucharon este proyecto durante las dos reuniones públicas en Esbly y Serris en las que participé.

En cuanto a la ruta, coincido con las recomendaciones del STIF sobre las variantes a preferir, a saber:

– En las inmediaciones de la estación de Esbly: la variante "híbrida" para servir al Colegio.

– En las afueras de Chessy Sur: la variante de la ruta roja a través de la Rue Morris para utilizar el puente existente.

– En el sector Val d'Europe: la variante de la ruta amarilla que sirve al Centro Hospitalario a través del Boulevard du Circulaire: será necesario asegurar que el autobús se gire en el cruce de Gours de la Gondoire y en la RD231.

En relación con la terminal de la TCSP en Val d'Europe, me gustaría llamar su atención sobre el aislamiento de la reserva de derechos de paso para una nueva estación de autobuses en el municipio de Montévrain. Por eso sería apropiado estudiar la creación de una nueva estación de autobuses a lo largo del Cours de la Gondoire.

Finalmente, en lo relativo al Sitio de Mantenimiento y Almacenamiento, apoyo la propuesta de ubicarlo al nivel del Depósito de Orsonville en Bailly-Romainvilliers, muy cerca de la terminal.

Mis servicios están a su disposición para discutir este proyecto.

Por favor, acepte, señor alcalde, la expresión de mis distinguidos sentimientos.

Sinclair Vouriot

Presidente del Sindicato de Transporte

TRÁFICO MÓVIL Y NO RODANTE

19 de junio de 2015

Soy residente de Crécy la Chapelle y llevo 8 años tomando la línea Esbly Gare de l'Est.

La línea P me resulta muy útil porque es más regular que la RER A.

Durante los últimos 2-3 años, he notado un aumento de usuarios que van a la estación en coche, así que el aparcamiento se satura rápidamente además de estar en muy mal estado. Además, salir del aparcamiento durante la hora punta también es problemático.

La ruta limpia de autobús entre Esbly y Val d'Europe es una muy buena idea, pero aumentará el tráfico de vehículos en la estación de Esbly y sus alrededores; por tanto, será necesario pensar en aumentar las plazas de aparcamiento alrededor de la estación de Esbly.

LÍNEA ESBLY VAL D'EUROPE

19 de junio de 2015

El proyecto me parece interesante por el vínculo con Val d'Europe.

Sin embargo, también creo que sería especialmente interesante tener un vínculo entre ESBLY – ISLES LES VILLENOY – Lycée Courbertin. Actualmente, los estudiantes de secundaria tardan más de una hora en hacer el trayecto desde ISLES hasta el instituto, mientras que este último está a 10 minutos en coche (¡y también a 10 minutos en autobús!).

RER A / UNIÓN TRANSILIEN P

18 de junio de 2015

Proyecto muy interesante, especialmente para la unión RER A / Transilien P.

¿Y qué hay del proyecto para ampliar el RER A hasta Esbly?

BUS ESBLY VAL D'EUROPE

17 de junio de 2015

Nos parece genial que un autobús haga relevos entre Esbly Montry (donde vivimos) y Val d'Europe

PARADA IMPORTANTE PARA NOSOTROS: LA ESCUELA EIMLV

15 de junio de 2015

Es un proyecto importante y la ruta es interesante.

Una parada en la cima de la Côte d'Esbly, cerca de la rotonda de la antigua RN34

sería esencial para nosotros

Nuestro colegio privado bilingüe está a unos 200 m y el emplazamiento de Epide/Football District/International School of Marne la Vallée (EIMLV) necesita esta atracción para nuestros jóvenes

Los jóvenes del distrito de fútbol tendrían una forma adicional de acceder al nuevo campo

así como los jóvenes del Epide y también el personal de la Escuela Internacional

Gracias por tener en cuenta nuestra existencia no muy lejos de todos los proyectos de desarrollo de la futura zona comercial del Mercado Carrefour

¡ENHORABUENA POR ESTE PROYECTO!

15 de junio de 2015

¡100% A FAVOR!

He vivido en Montry durante 24 años y es HORA de poder beneficiarnos de una línea en un carril dedicado con una frecuencia cada 8 minutos.

Además, la conexión con la línea P de la SNCF es muy acertada.

Enhorabuena de nuevo y persevera por el bien de todos los habitantes de los municipios circundantes.

Sr. y Sra. MARCOS

ESTACIONES DE TREN EN DISNEYLAND

11 de junio de 2015

Es una pena que este proyecto para una estación de autobuses del sur en Chessy se vea socavado por la ocupación del dominio público por parte del Parque Disneyland. De hecho, la Place François Truffaut, cuya función es servir al TGV, el RER y las estaciones de autobuses (sur y norte), está vallada por Disneyland.

Los guardias de seguridad del parque ordenaron registrar las bolsas del público, incluidos los usuarios del transporte público (también está en curso un juicio).

Esto significa que los pasajeros de los autobuses de las estaciones Norte y Sur no podrán conectar libremente y tendrán que someterse a controles de equipaje...

VARIANTE EN MAGNY LE CASTRADO

10 de junio de 2015

Este proyecto es una excelente idea en el contexto de la saturación de medios de transporte locales. Usando la red PEPS durante más de 10 años para llevar el RER a París, noto un deterioro en los tiempos de viaje debido a la multiplicación de paradas. Además, hay un aumento del tráfico de pasajeros en la línea A. Si esta nueva línea se completara, me gustaría que pudiera pasar por Magny le Hongre para que sus ciudadanos pudieran elegir usar la estación de Esbly para llegar a la capital. Lo ideal sería una parada en la rue du Moulins.

SÍ, PERO...... BAJO CIERTAS CONDICIONES

9 de junio de 2015

De hecho, para el desarrollo de las Zonas Habitables, la facilidad de conexión entre las diferentes estaciones es la facilidad de las conexiones, esto debería haberse hecho hace mucho tiempo. Pero una gran mancha negra, especialmente en la ciudad de Esbly, que está muy congestionada por el tráfico de carreteras, plantea varias preguntas:

¿Y qué pasa con los cambios en el paisaje y el entorno de las casas? ¿Cómo cambiarán los cambios de tráfico las rutas diarias, los cruces, la seguridad peatonal, etc.? ¿Y el aparcamiento? Ya son problemáticos en la estación de Esbly, ¿cómo se gestionará esto?

Una interconexión ferroviaria entre Meaux y Val d'Europe habría sido mucho más inteligente pero mucho más cara....

EL SERVICIO COUPVRAY EN LA RUTA

3 de junio de 2015

Apruebo este proyecto de autobús Esbly-Val d'Europe, porque al no tener carné de conducir, solo uso el transporte público para mis viajes o para caminar, por lo tanto, tengo mucha demanda de transporte público que funcione TODOS los días de la semana y también más tarde por la noche...

De hecho, vivo en Coupvray y uso mucho la línea de autobús 06, que conecta Esbly con Chessy o Val d'Europe según el horario... Esta línea le sirve bien a Coupvray. Es muy práctico, pero aparte de los periodos de mayor afluencia a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, solo hay un autobús cada hora durante el día, poco los sábados y nada los domingos y festivos...

Esto podría compensarse con este nuevo proyecto, que permitiría viajar en franjas horarias prolongadas, incluidos los domingos, con rotaciones mucho más frecuentes...

¡Pero aún así tiene que servir bien a Coupvray!

Y aquí, mi reserva está al nivel de la parada prevista, porque para la mayoría de los habitantes actuales de Coupvray, parece que tendrán que caminar mucho para llegar a esta única parada garantizada en Coupvray y que está prevista cerca de los Campos Fuertes en la ruta del proyecto, es decir, muy lejos de las casas actuales (tengo entendido que en el futuro surgirá un nuevo distrito, Sin embargo, eso no cambia el problema de la distancia, para la mayoría de la gente... )

Por eso, en lo que respecta a la ruta en Esbly, estoy a favor de la variante con una parada que sirve al Collège Louis Braille, que permitiría, además de los estudiantes de secundaria, también nuevas zonas de cupresianos (lejos de la parada mencionada anteriormente) unirse a esta nueva línea...

Además, está claro que TAMBIÉN será necesario mantener la línea de autobús nº 6 en paralelo, porque de lo contrario dos tercios de Coupvray no estarían servidos por transporte público y no sería manejable...

En cuanto al resto de la ruta, estoy bastante a favor de la variante del puente Morris para el servicio del enlace Marne la Vallée – Chessy...

Aquí de nuevo, espero que el acceso al RER A sea tan rápido en el futuro como en la actual estación de autobuses, pero ¿qué pasa con el acceso a la estación TGV desde el polo sur?

Por último, en Val d'Europe, prefiero atender el hospital a través del bulevar circular, que ofrece buen acceso a la estación Val d'Europe del RER A y a los principales centros de interés de la zona.

UN AUTOBÚS ADAPTADO A TUS NECESIDADES

2 de junio de 2015

Creo que ya es hora de que se desarrolle una red entre Val d'Europe y Esbly, para reducir el tráfico (si es posible) y permitir que los usuarios ahorren tiempo. Doy la bienvenida a la gente a mi casa a través de una página web, y en particular a becarios, ¡y tardan 1 hora en hacer 8 km! A veces ni siquiera tienen tren o autobús para ir a trabajar.

Gracias por poner en marcha este proyecto lo antes posible.

Nota: y proporcionar un sistema para facilitar la circulación de autobuses frente a la estación de Chessy, ya que el desarrollo de trenes Ouigo ha alterado mucho el tráfico.

CORRESPONDENCIA

1 de junio de 2015

Es perfectamente comprensible que esta línea sea la única gran posibilidad de construcción en la zona de Montry y Coupvray; para futuros habitantes que no tengan opinión que dar; son estos promotores quienes deberían financiar. Para las demás, las líneas de autobús actuales se "reducirán" a esta "alta velocidad", lo que obligará a muchas conexiones adicionales; en cuanto a los carriles bici en la Montée d'Esbly, buena suerte.

Y si el sitio está limpio, ¿los autobuses lo estarán (tracción eléctrica o diésel)?

Este tipo de encuesta es engañosa, todo el mundo encuentra buenas intenciones y una respuesta favorable, ¿habrá una estación? Sí, si elegimos la opción A, y para satisfacer la otra existe la opción B, etc... Y nadie vendrá a comprobar el resultado práctico dentro de 15 o 20 años, nadie volverá atrás si ha habido un error. El objetivo de la encuesta es transmitir la idea de necesidad, hacer que la gente acepte y crea en el compartir, de modo que los años de retraso, los gastos adicionales (quién paga los carriles bici, el aparcamiento, la pérdida de saldo de otros autobuses, etc.) nunca sean compensados a las poblaciones cuyos impuestos habrán financiado estudios y comunicación.

¿Por qué solo hacer preguntas en el lugar de trabajo? ¿Y todos los demás: jóvenes, jubilados, desempleados?

ZONAS RESIDENCIALES DE MEAUX Y MARNE LA VALLÉE

26 de mayo de 2015

Un enlace de autobús Meaux-Esbly-Val d'Europe.

Con la creación de esta línea de autobús Esbly-Val d'Europe, el desarrollo de la línea 17 del Pays de Meaux permitiría crear un enlace de autobús Meaux-Val d'Europe y satisfacer la demanda de viajes entre sus zonas habitables.

la línea 17 da servicio actualmente a Esbly-Isles-les-Villenoy-Vignely-Trilbardou; Tres municipios miembros de la Comunidad de Pays de Meaux.

El desarrollo de esta línea hacia Meaux permitiría cumplir la voluntad del Sindicato y su proyecto de apoyar el desarrollo urbano de los territorios.

BOUCHONS EN CHESSY

20 de mayo de 2015

Tomo un autobús todos los días con la estación de Chessy como su terminal; hay cada vez más atascos en las inmediaciones de la estación que han empeorado en los últimos años debido al impresionante número de autobuses que convergen en esta pequeña estación. Añadir una línea de autobús con Chessy como parada solo agravará el problema. Claramente es mejor elegir la estación de autobuses de Val d'Europe para Terminus, que es muy suave en comparación.

CONEXIÓN ENTRE ESTACIONES DE CHESSY

18 de mayo de 2015

¿Cómo se realizará el transbordo entre las 2 estaciones de autobuses al norte y al sur de Chessy?

¿sabiendo que ya no es posible cruzar libremente el patio peatonal que ocupa Disneyland?

De igual manera, ¿podrán los pasajeros de autobús en carriles dedicados llegar a las estaciones RER o TGV en la superficie sin que el parque los registre?

¿Cómo prevé este nuevo proyecto esta conexión entre la nueva estación de autobuses del sur y las demás estaciones de Chessy?

¡YA NO HAY COCHES A LOS QUE LLEGAR EXACTAMENTE!

18 de mayo de 2015

He sido húngaro durante casi 10 años, he trabajado en París como mucha gente durante algunos años, llevo más de 8 años en tren en Esbly. Cuando llegué a Magny, tomé el RER A para ir a París, pero ante los muchos problemas diarios de la línea A (retrasos, avería de equipos, huelgas, casi todos los días un problema...), necesitaba absolutamente otro medio de transporte para ir a París... ¡El tren a Esbly, que conecta París en 35 minutos, fue la solución! Y ha habido muchas mejoras en los últimos 3 años (trenes nuevos que han sustituido a los grises antiguos, trenes puntuales, comodidad porque por fin los trenes tienen aire acondicionado, etc...) ¡Gracias a SNCF y a todos sus socios! Este proyecto de autobús que conecta Esbly debería haber visto la luz hace mucho tiempo, dado el gran número de usuarios que usan la línea P (Meaux/Paris Est) cada día y que sigue aumentando. Y ante las muchas construcciones que han surgido alrededor de Disney, incluso conduciendo mal, el RER A está completamente saturado. El gran problema en Esbly es el aparcamiento alrededor de la estación; después de las 8:15 de la mañana, es prácticamente imposible aparcar en el aparcamiento con solo 300 plazas, y muchas calles alrededor de la estación se han convertido en zonas azules (aparcamiento limitado) cuando antes podías aparcar allí mucho más fácilmente. Rápido que este proyecto vea la luz, gracias, gracias... Ya no tendré que llevar el coche todos los días (además del pase Navigo, hay que pagar la gasolina...).

Nuestros municipios se están desarrollando, también necesitamos medios de transporte más adecuados para nuestros hijos, para que puedan acudir a los distintos colegios (escuelas, colegios, institutos, campus, gimnasios).

PARA UN MEJOR TRANSPORTE, PERO CON LÓGICA Y CONTROL DE LAS INVERSIONES

18 de mayo de 2015

En cuanto al sector Val d'Europe, sería preferible que el autobús diera la vuelta por la Avenue de l'Europe y luego el hospital acabara en una terminal del RER Val d'Europe y no en una terminal del hospital. Además, sería recomendable considerar una estación de autobuses en la estación RER Val d'Europe pero en el lado de Montevrain para esta línea y también para las otras líneas que salen desde el sur de la estación (Lagny, Tournan, ...) Al elegir este tramo (a través del RD231) se acelerará la mejora del RD231 a 2×2 carriles al mismo tiempo.

En cuanto al sector Marne la Vallée – Chessy, la variante que se prefiere rue Morris debido a la baja inversión esperada y al hecho de que las dos variantes propuestas son idénticas pero no al mismo precio.

En la reflexión general, no debemos olvidar que son nuestros impuestos los que se utilizan principalmente y que no tiene sentido hacer grandes inversiones cuando las rutas de infraestructuras viarias ya llevan más de 20 años trazadas y que primero deberíamos terminarlas de construir al mismo estilo que la RD 231 entre Montévrain y Lagny (carril central reservado para un futuro "transporte"). limpio"

BUS DE SITIO DE AVIS CLEAN

18 de mayo de 2015

Favorable en principio para el desarrollo de este modo de transporte.

Desafortunadamente, no todos los parques empresariales están servidos por esta ruta, ni mucho menos por los pueblos. Por tanto, el objetivo parece ser dar prioridad a la estación TGV, a las zonas comerciales del Val d'Europe (y afortunadamente al hospital y a la universidad ubicados juiciosamente cerca) ... ¿Por qué no usar el Boulevard Circulaire para todo o parte de la ruta?

Una continuación de la ruta hasta la estación de Lagny pasando por Montévrain y Chanteloup sería, sin duda, muy oportuna.

Integrar un desarrollo de carriles bici durante las obras en el autobús también sería muy positivo.

¿SOBRE QUÉ OPINAR?

18 de mayo de 2015

Hola.

La información, en particular la cartográfica, proporcionada en el lugar, no permite que todos sean conscientes del impacto del proyecto en la calidad de su espacio habitable. Sin embargo, como saben, los ciudadanos le dan gran importancia a este asunto.

Todos pueden, tal y como están las cosas, aprobar el esfuerzo general del transporte público, validar una ruta de autobús y decidir la ubicación de las estaciones, si logran localizarlas exactamente. ¿Pero qué pasa con los cambios en el paisaje y el entorno de las casas? ¿Cómo cambiarán los cambios de tráfico las rutas diarias, los cruces, la seguridad peatonal, etc.? ¿Y el aparcamiento? Ya son problemáticos en la estación de Esbly, ¿cómo se gestionará el aumento de aparcamiento debido a la conexión con el RER y Disney Land?

Entonces, ¿cómo podemos encontrar información más detallada y dar nuestra opinión antes de la conclusión final del proyecto, para preservar la posibilidad de influir en su contenido?

UN PROYECTO A MEDIAS

18 de mayo de 2015

Hola

El proyecto sin duda promoverá el transporte público en la futura urbanización de la meseta en los próximos diez años, pero no resuelve la congestión actual de la RD934 entre Crécy y Lagny.

La solución más sencilla al principio sería eliminar el peaje de Coutevroult en la A4, promoviendo así su acceso libre limitando el cruce de la RD934 por parte de vehículos que van a la zona de Marne la Vallée. Esto te permitiría optimizar el transporte público y los enlaces blandos (carriles bici).

SERÍA INTERESANTE SI EL TIEMPO DE VIAJE VAL D'EUROPE – PARÍS FUERA MEJOR QUE POR RER A

18 de mayo de 2015

Me parece que este proyecto interesa a los habitantes de los municipios del Val d'Europe, si permite un mejor tiempo de viaje por la línea Transilien P que por la RER A.

Queda por ver que existen interconexiones eficientes entre vehículos particulares y autobuses, o entre otras líneas de autobús de PEP y este nuevo autobús.

AVISO + RUTA

13 de mayo de 2015

Estoy a favor de la creación de esta nueva línea de autobuses en un carril dedicado.

Para la Fase 1, prefiero pasar por el bulevar circular porque está más cerca de la estación del RER Val d'Europe.

Para la Fase 2, estoy a favor de pasar por el puente Morris porque es más barato y no hay una instalación específica para esta zona.

Para la Fase 5, estoy a favor de pasar por el Estadio porque también nos permite servir mejor al centro de Esbly.

AUTOBÚS

13 de mayo de 2015

Tendría que extenderse hasta la estación de Meaux. Esto aliviaría las líneas de autobús 19 y 69 que van a Val d'Europe y Chessy. Hay una gran necesidad porque las líneas están saturadas

RUTA

13 de mayo de 2015

¿por qué hablar de MONTRY cuando nada cambia para sus habitantes? No se crearán estaciones allí. Y siempre será un infierno ir a Magny le Hongre, por ejemplo (conexión en Chessy para rehacer tus pasos y siempre 2 autobuses y más de 30 minutos de viaje mientras es la siguiente ciudad).

Trabajo en Magny le Hongre. ¡En coche se tarda 5 minutos y en autobús más de 30!

Preferiría un carril bici de Montry a Magny por la carretera departamental 93, que es especialmente peligrosa.

AUSENCIA DE UNA ESTACIÓN PARA ATENDER A LOS CREPS, EL EPIDE, EL ECOLOÉ INTERNATIONALE EIMLV, LA LIGUE 77 DE FOOTBALL Y LA FEDERACIÓN DE CICLISMO, UBICADOS EN EL CHÂTEAU DE MONTRY

13 de mayo de 2015

Hola, salvo que me equivoque, señalo que en los planes propuestos para consulta (y disponibles en las páginas web), no se prevé que una estación intermedia en la zona de MLV-Chessy y Esbly sirva al castillo de Montry, que alberga muchos centros deportivos (CREPS, Ligue 77 de Football, Fédération du cyclisme) y educación (EPIDE, EIMLV). Estas infraestructuras suelen generar un volumen excepcional de tráfico diario (torneos deportivos) y la incorporación de una estación sería sin duda un plus para las poblaciones implicadas (algunas de las cuales no necesariamente se benefician del transporte individual o pueden venir de lejos). ¿Hay alguna forma de remediar este descuido y proponer ahora la inserción de una estación en la ruta de la línea?

Atentamente

AUTOBUSES EN CARRILES DEDICADOS

13 de mayo de 2015

favorable para este tipo de transporte "limpio" que permanece.

Ofrece la posibilidad de conectar la Gare de l'Est con Val d'Europe.