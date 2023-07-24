El autobús EVE tomará la RD5d entre el bulevar circular (RD344) y la rue de Montry en Coupvray.

Se proponen 3 estaciones* en esta secuencia de aproximadamente 1,2 km:

El complejo "Hôtels du Val de France" está cerca del sector hotelero existente y se desarrollará en el futuro

La estación "Trois Ormes" al sur de la RD934, cerca de un futuro centro comercial del ZAC des Trois Ormes, y el eje peatonal que cruza el RD5d está prevista como parte del desarrollo de este ZAC.

La estación "Cent Arpents" al norte de la RD934, cerca de un futuro centro comercial del ZAC de Coupvray, así como un centro de instalaciones existente o planificado en la zona (posible futuro instituto – Coupvray ZAC, gimnasio, grupo escolar, Parc du Château, etc.).

Esta secuencia requerirá la reconfiguración de tres intersecciones para:

garantizar la inserción de carriles exclusivos dedicados

mejorar la legibilidad para el enrutamiento en modo activo

Limitar el impacto en los coches

La intersección con la Rue de Montry permite la inserción de los carriles dedicados a autobuses para cambiar de lugar. El autobús EVE cambiará de una inserción en el centro de la carretera en la RD5d a una inserción lateral, en el lado oeste hacia Esbly, aguas arriba del cruce con la Rue de Montry.

Se construirá un carril bici de doble sentido sobre la acera en la orilla oeste del RD5d.

El aparcamiento para bicicletas (taquillas seguras y aros) se colocará en las inmediaciones de las estaciones.

* Los nombres de las estaciones son tentativos