En el sector del Val d'Europe, el EVE Bus circulará por el Cours de la Gondoire, girará en un primer cruce (T9) hacia el bulevar circular (RD344), cruzará un puente sobre las vías del RER A y luego girará aguas arriba de un segundo enlace (C0) hacia la Avenue Hergé.

Dos estaciones* estarán situadas en el Cours de la Gondoire en esta secuencia de aproximadamente 1 km de longitud:

El terminal "Hôpital intercommunal de Marne-la-Vallée", en las inmediaciones de la entrada al hospital

La estación "Val d'Europe" dará servicio al centro urbano, a la futura Universidad de Montévrain y al centro comercial regional Val d'Europe. Esta estación también dará acceso a la estación Val d'Europe (RER A y estación de autobuses) así como a la nueva estación de autobuses de Montévrain (proyecto).

Esta secuencia requerirá la reanudación de la estructura de ingeniería que permite el cruce de la RER A y la modificación de la intersección C0 (Boulevard circulaire / Avenue Hergé et Europe), para garantizar la inserción de carriles dedicados al autobús, mejor legibilidad para el trayecto de los modos activos, y limitar el impacto sobre los coches.

Se construirá un carril bici de doble sentido en ambas orillas del Cours de la Gondoire, luego en la orilla norte del bulevar circular y continuará por la orilla oeste por la Avenida Hergé. El aparcamiento para bicicletas (taquillas seguras y aros) se colocará en las inmediaciones de las estaciones.

* Los nombres de las estaciones son provisionales.