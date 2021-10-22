Compensar
ENTENDIENDO LO ESENCIAL
Julien Desille está a cargo de la experiencia ambiental en Île-de-France Mobilités. Supervisa la implementación de medidas compensatorias ecológicas y forestales.
Domaine Ormersson
¿Cómo elegiste los sitios de compensación de C1 Cable?
Siempre intentamos compensar los impactos medioambientales lo más cerca posible de la zona afectada, pero como los alrededores del cable C1 están muy urbanizados, no ofrecen espacios adecuados. La calidad de los sitios de compensación es un criterio decisivo. De hecho, en el caso de la compensación ecológica, buscamos terrenos con funcionalidades ecológicas degradadas que aporten valor añadido. Como el objetivo es recrear hábitats para una especie objetivo, y no para los individuos afectados en el lugar original, la distancia al lugar de compensación no es problemática. Lo mismo ocurre con la compensación forestal, que consiste en mantener el capital forestal. Los sitios fueron identificados con la ayuda de Biodiversité del CDC.
Pipistrelo común
En cuanto a la compensación ecológica, ¿qué especies animales y vegetales esperáis desarrollar en los yacimientos y cómo?
Los principales impactos conciernen a la avifauna (aves) y a los murciélagos (murciélagos). La creación de hábitats para estas especies consiste en desarrollar áreas boscosas compuestas por varios estratos vegetales (propicios para la biodiversidad), claros donde se reproducen los insectos (zonas de alimentación) y árboles con cavidades adecuadas (zonas donde se acogen aves y murciélagos)
Cereza silvestre
En cuanto a la compensación forestal, ¿qué acciones va a tomar para asegurar la supervivencia de al menos el 85% de las plantas plantadas?
Buscamos crear condiciones favorables para las especies de árboles que queremos plantar. Para ello, combinamos un cultivo principal con cultivos de recursos (manzanos, cerezos silvestres, etc.) que, por ejemplo, contribuirán a la infiltración del suelo o a combatir ciertas enfermedades. En los últimos años, la producción forestal se ha reorientado y está cambiando su paleta vegetal con árboles más adaptados al calentamiento global.
Compensación T10, Pond
¿Cuáles son los compromisos del propietario del proyecto en cuanto a compensación?
Ya sea que la compensación sea forestal o ecológica, compromete al propietario del proyecto a:
- mantener y mantener sitios de compensación;
- garantizar una tasa de recolonización para especies animales y recuperación para especies vegetales;
- garantizar un seguimiento cuidadoso de la evolución de los sitios durante 15 años para compensación forestal o 30 años para compensación ecológica.
Todas las operaciones de limpieza se implementaron durante 2024.