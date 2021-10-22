¿Cuáles son los compromisos del propietario del proyecto en cuanto a compensación?

Ya sea que la compensación sea forestal o ecológica, compromete al propietario del proyecto a:

- mantener y mantener sitios de compensación;

- garantizar una tasa de recolonización para especies animales y recuperación para especies vegetales;

- garantizar un seguimiento cuidadoso de la evolución de los sitios durante 15 años para compensación forestal o 30 años para compensación ecológica.

Todas las operaciones de limpieza se implementaron durante 2024.