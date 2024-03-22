El teleférico C1 sobrevolará el parque Saint-Martin en Limeil-Brévannes

El 12 de marzo, los compañeros levantaron el primer pilar situado en el corredor verde La Végétale, situado entre las estaciones Valenton y La Végétale.

Descubre en imágenes la elevación de este pilar de 45 metros de altura situado en el Parc Saint-Martin, en la ciudad de Limeil-Brévannes.

La integración armoniosa en el corredor verde es el resultado de un trabajo en colaboración con Smer (propietario del proyecto del corredor verde, La Végétale).