¡El resort Villa Nova está saliendo del suelo!

En Villeneuve-Saint-Georges, la construcción de tu estación Villa Nova es un testimonio de la energía y movilización de los compañeros.

Los edificios ya han sido erigidos y el sistema mecánico se asienta majestuoso en la parte superior de los pilares de contención.

Por ahora, este enredo de hormigón, metal y madera solo insinúa los contornos de la estación y la mecánica, pero pronto descubrirás la calidad arquitectónica de tu resort Villa Nova.