¡Ya están subiendo 23 pilones en la línea!

Hasta la fecha, los compañeros han instalado 23 pilones en tu futura línea de teleférico.

Los últimos se encuentran:

- en el Chemin des Bassins en Créteil, junto a la estación de metro,

- cerca de la estación Limeil-Brévannes,

- a un paso de la estación de Valentin, en la Rue Émile Zola

- en el corredor verde La Végétale.

¡Muchos de vosotros os detuvisteis cerca de los lugares de instalación para hacer algunas fotos de estas operaciones excepcionales!

Hay que decir que estos gigantes de varias decenas de metros de altura, coronados con sus majestuosas alas, son impresionantes. Y la destreza del operador de grúa, así como la agilidad de los montadores posados en lo alto de los pilones, realmente llaman la atención.

Cada elevación sigue siendo un gran desafío y requiere gestos precisos gracias a las habilidades de los equipos.

¡7 pilones esperan su turno! Seguidnos para saber sobre futuras implementaciones.

© Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier