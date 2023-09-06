¡En Brest, el teleférico atrae a los turistas!

El primer teleférico urbano de Francia se construyó en Brest en 2016. Con 420 metros de longitud, conecta el nuevo ecodistrito capusino con el centro de Brest en 3 minutos sobrevolando el río Penfeld, que cruza la ciudad.

Sus 2 camarotes funcionan cada 5 minutos aproximadamente y pueden transportar hasta 60 pasajeros cada una (¡o 675.000 personas al año!).

¿Sus particularidades? Sus cabinas no se cruzan entre sí, sino una encima de la otra, para limitar la huella de la instalación en el suelo. Y el único pilar de la línea es lo suficientemente alto como para preservar el tráfico de grandes barcos procedentes del puerto militar.

Hoy en día, el teleférico de Brest contribuye en gran medida al atractivo turístico de la ciudad y abre el distrito. La vista panorámica de la bahía de Brest es ahora un evento imprescindible y muy popular.

¡No te pierdas el desvío si pasas por Brest! https://www.brest-metropole-tourisme.fr/.../top-10.../