Créteil - Pointe du Lac: obras en la Route de la Saussaie du Ban (RD 102) desde octubre de 2023

En Créteil, es necesario redirigir las redes de telecomunicaciones, a nivel de la Route de la Saussaie du ban, para instalar un pilón.

Los trabajos comenzarán a principios de octubre durante unas 8 semanas.

Uno de los dos carriles de tráfico de la Route de la Saussaie du Ban (RD 102) será cerrado y se instalará una desviación. Estará prohibido aparcar en este tramo de la carretera durante toda la duración de los trabajos.