¡Descubriendo los teleféricos urbanos!

Después de Brest, se dirige a la isla de la Reunión con el "Papang".

Nombrado así por un ave endémica de la isla, el Papang es el primer teleférico urbano del Océano Índico.

Situado en la ciudad de Saint-Denis de La Reunión, conecta los distritos de Chaudron y Bois de Nèfles en 15 minutos.

Gracias a sus 46 camarotes, transporta hasta 6.000 pasajeros al día, todos con vistas panorámicas al océano.

Al igual que el cable C1, este teleférico pretende facilitar el viaje en un territorio restringido, promover la intermodalidad y ofrecer transporte alternativo menos contaminante y económico.

¡Permanece atento para saber más sobre el C1 Cable y sus pares!