Cuando el cable C1 se ponga en marcha, para 2025, la operación de la línea pasará a Transdev.

Fecha de publicación: 8 de diciembre de 2022

Esta delegación de servicio público es el resultado de una consulta iniciada en 2019 y validada por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 7 de diciembre.

El objetivo principal del operador designado es optimizar las condiciones de viaje de los residentes de Île-de-France.

Así, los requisitos establecidos están relacionados con una oferta de transporte más eficiente, una mejora en la regularidad de los autobuses, inversiones en la transición energética y un gran espacio para la innovación.