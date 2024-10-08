Villa Nova: acabado exterior de las salas técnicas y de operaciones

En la estación terminal Villa Nova en Villeneuve-Saint-Georges, ¡el quirófano técnico ha avanzado bien! Como en todos los demás complejos turísticos, el edificio está diseñado según un nuevo concepto arquitectónico orientado a garantizar la sobriedad y la perfecta integración en el paisaje.

Aquí la sala está dispuesta de tal manera que se conserva la vista de la zona agrícola. Está adornada con un conjunto horizontal de macizas piedras calizas azules disponibles en tres acabados resistentes a la intemperie.

El sistema de fijación resalta la piedra y permite una instalación rápida y sencilla. Esta técnica combina la belleza de la piedra natural con una estructura sólida, ofreciendo infinitas posibilidades para edificios únicos y sostenibles.

Nos vemos pronto para más noticias sobre el progreso de vuestras emisoras y, mientras tanto, seguid contándonos vuestro entusiasmo.

©Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier