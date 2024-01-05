Los trabajos continúan en la ciudad de Villeneuve-Saint-Georges

Una vez que la red subterránea de agua de lluvia ha sido desviada, comienzan los trabajos de construcción del pilón. La interrupción del tráfico en esta avenida se prolonga durante un periodo de aproximadamente 1,5 meses a partir del 23 de diciembre.

¿Qué cambia esto?

• Se ha instalado un sistema alterno regulado por semáforos. El tráfico se ve interrumpido en ambas direcciones.

• Se recomienda desviar el tráfico para vehículos pesados y ligeros. Ver mapa.

• Se elimina la parada de autobús Rû de Gironde en las líneas E y J2 en dirección a Boissy Saint-Léger.

• Las plazas de aparcamiento en este tramo se cierran durante las obras.

Para más información, contacte con Saïd, su agente local, en el 06 32 87 00 52.