Información de trabajo: trabajo en el centro comercial F. Mitterrand en Créteil

Para desarrollar los alrededores de la estación C1 Pointe du Lac y construir una nueva zona de aparcamiento para bicicletas, son necesarias obras en la carretera del centro comercial François Mitterrand, entre finales de octubre y diciembre de 2025.

Algunas plazas de aparcamiento serán neutralizadas en la rue des Coteaux.

Para garantizar la seguridad de todos, el límite de velocidad es de 30 km/h en las proximidades de la obra.

Saïd, tu agente local, está a tu disposición para responder a tus preguntas. Se le puede contactar en el 06 32 87 00 52.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.