Estación de Pointe du Lac: nuevo escenario

Para facilitar las conexiones entre el metro y el teleférico, estamos construyendo una pasarela peatonal que conectará ambas estaciones.

La parte del puente peatonal situada sobre las vías del metro está bajo la gestión del proyecto de la RATP. Sus equipos están actualmente en proceso de erigir esta parte de la estructura. Para no interrumpir la operación de la línea, los trabajos se realizan de noche.

Aquí tienes algunas imágenes del trabajo en curso.

Tan pronto como se completen las intervenciones de la RATP, los compañeros del Cable C1 se harán cargo de la construcción del puente peatonal que llegará hasta el centro comercial François Mitterrand.

©Île-de-France Mobilités & RATP – Julien Lévêque