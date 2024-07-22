El primer lazo del cable está listo para acomodar las cabinas, entre las estaciones de Pointe du Lac y Limeil-Brévannes

3 pasos para instalar el cable

La instalación del cable portador-tractor de su teleférico se realiza en 3 etapas principales en tres sectores:

1/ Protección de la zona

2/ Desenrollando el cable

3/ unión del bucle de cable o "empalme".

Comentarios sobre la instalación del cable entre las estaciones de Pointe du Lac y Limeil Brévannes:

Primer paso: preparar la zona de desenrollado del cable

Una vez construidas las estaciones y elevados los pilones, el primer paso es asegurar la zona sobrevolada por los futuros cables, y en particular por las carreteras y ferrocarriles. El objetivo es permitir que el cable se desenrole con total seguridad, manteniendo al mismo tiempo las condiciones del tráfico de trenes y coches.

En la primera sección, uno de los retos fue sobrevolar las vías del patio de clasificación de Valentinon, que tiene más de 110 m de ancho. Los equipos instalaron "ojales de cable" a cada lado de la infraestructura, un tipo de grúa con redes protectoras sobre estas vías férreas.

Se han instalado dos grúas a cada lado de la infraestructura ferroviaria, situadas entre los viaductos de la Línea de Alta Velocidad y la RN406. Esta imponente estructura, situada al milímetro más cercano, requirió años de estudio y diálogo y movilizó a muchos equipos especializados.

La instalación de esta protección sobre la viga ferroviaria, especialmente diseñada para este lugar, se llevó a cabo en colaboración con la SNCF y requirió la interrupción del tráfico de trenes de mercancías durante el último fin de semana de abril: una cita realizada varios años antes y que se mantuvo.