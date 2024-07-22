El primer lazo del cable está listo para acomodar las cabinas, entre las estaciones de Pointe du Lac y Limeil-Brévannes
Aunque casi todos los pilones ya han sido instalados, los primeros metros del cable que equipará al primer teleférico de la región de Île-de-France se han colocado en el tramo que conecta las estaciones Pointe du Lac y Limeil-Brévannes.
Cable de bajo ruido
El cable que equipará la línea C1 Cable soportará las 105 cabinas que transportarán 11.000 pasajeros diarios cuando se ponga en marcha. Île-de-France Mobilités, el propietario del proyecto, ha seleccionado, para el primer teleférico urbano de Île-de-France, un cable de nueva generación de alta gama, tanto para garantizar la seguridad de los usuarios como la comodidad auditiva de los residentes locales, la durabilidad del cable y la robustez del teleférico.
Este innovador cable está hecho de cables metálicos ("hilos") entrelazados con perfiles sintéticos negros. Este diseño suaviza el cable, reduciendo drásticamente las vibraciones y el ruido emitido por el paso de las cabinas, pero también haciéndolo más robusto.
3 pasos para instalar el cable
La instalación del cable portador-tractor de su teleférico se realiza en 3 etapas principales en tres sectores:
1/ Protección de la zona
2/ Desenrollando el cable
3/ unión del bucle de cable o "empalme".
Comentarios sobre la instalación del cable entre las estaciones de Pointe du Lac y Limeil Brévannes:
Primer paso: preparar la zona de desenrollado del cable
Una vez construidas las estaciones y elevados los pilones, el primer paso es asegurar la zona sobrevolada por los futuros cables, y en particular por las carreteras y ferrocarriles. El objetivo es permitir que el cable se desenrole con total seguridad, manteniendo al mismo tiempo las condiciones del tráfico de trenes y coches.
En la primera sección, uno de los retos fue sobrevolar las vías del patio de clasificación de Valentinon, que tiene más de 110 m de ancho. Los equipos instalaron "ojales de cable" a cada lado de la infraestructura, un tipo de grúa con redes protectoras sobre estas vías férreas.
Se han instalado dos grúas a cada lado de la infraestructura ferroviaria, situadas entre los viaductos de la Línea de Alta Velocidad y la RN406. Esta imponente estructura, situada al milímetro más cercano, requirió años de estudio y diálogo y movilizó a muchos equipos especializados.
La instalación de esta protección sobre la viga ferroviaria, especialmente diseñada para este lugar, se llevó a cabo en colaboración con la SNCF y requirió la interrupción del tráfico de trenes de mercancías durante el último fin de semana de abril: una cita realizada varios años antes y que se mantuvo.
Segundo paso: desenrollar el cable
Debido a su peso (10 kg/metro), la operación consiste en desenredar sucesivamente cables de diámetro creciente hasta llegar al cable final. Los dos primeros cables de Kevlar finos y ligeros, llamados "drizas", se instalaron primero a mano en los balancíns en la parte superior de los pilones.
Este cable se desenenrollaba para mover gradualmente varios cables de diámetro creciente, hasta llegar al cable final. Durante este desenrollado, la tensión del cable se controla mediante varios dispositivos.
Paso tres: Empalme de cables o "matrimonio"
Con el cable final colocado en los pilones, el lazo se cierra y los dos extremos del cable se reúnen. Esto es lo que se llama "empalme", una operación completamente manual que requiere gran tecnicidad, precisión y rigor, y más de veinte personas movilizadas. Todo se mide y revisa antes de volver a tensar y reposicionar el cable en los pilones.
La hoja de datos del desenrevesado de cables en esta primera sección
• 1 cable tractor-portador de 5 cm de diámetro y con un peso de unos 10 kg/m, es decir, 33 T en todo el cable
• 3600 metros de cables instalados entre Pointe du Lac y Limeil-Brévannes
• 2 cables intermedios, 2 de los cuales son Kevlar
• 10 trabajadores movilizados para desenredar el cable + 20 para empalmar