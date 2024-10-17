¡La estación Valenton está saliendo del suelo!

Tras la elevación de los muros de contención, los equipos procedieron con el relleno. Protegerá las paredes de la humedad y el agua gracias a un dispositivo de drenaje.

La parte visible del muro de contención, que dará a la pila ornamental, está tratada con hormigón estampado. El hormigón forjado por gota consiste en aplicar una especie de plantilla gigante sobre un soporte que aún está fresco (suelo tradicional de hormigón).

Esta técnica permite mejorar el entorno paisajístico del resort.

A diferencia del hormigón estampado, que puede usarse para crear efectos de relieve tridimensionales, el hormigón estampado puede emplearse para dibujar patrones bidimensionales. Esta técnica de aplicación ofrece una robustez y durabilidad significativas. Se aplicará un barniz de acabado sobre el hormigón estampado para impermeabilizarlo, fijar los colores y facilitar su mantenimiento.

La estación de Valenton tiene una particularidad. Su ubicación permitirá reorientar ligeramente la línea hacia la estación La Végétale. Pero también ofrecerá una nueva perspectiva sobre la ciudad.

©Île-de-France Mobilités – Anne-Claude Barbier