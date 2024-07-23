¡La primera serie de cabinas para tu teleférico está en producción!

Tras años de diseño, la votación de diseño por parte de la gente de la región de Île-de-France, intercambios con futuros usuarios, pruebas y varias versiones del prototipo de la cabina, ¡esto es!

La producción de las cabinas ya se ha puesto en marcha y está en pleno apogeo.

Los bancos modulares, que pueden alojar todo tipo de pasajeros, ciclistas y sus bicicletas, personas con carritos o paquetes voluminosos, personas en silla de ruedas, etc., están esperando a ser instalados en cada una de las 105 cabinas.

Los perfiles que conforman la estructura de las cabinas, antes pintados con los colores de la C1, están montados con un esmero cuidado.

Las paredes de vidrio parcialmente opacas y las paredes de acero se integran después.

Izadas en bancos de pruebas para facilitar su manejo, las cabinas del C1 Cable lucen genial.

Como nos dijeron los escolares locales: "¡estamos deseando subirnos a bordo!"

¿Y tú, listo para un futuro viaje aéreo?