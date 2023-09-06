¡Hoy exploremos el teleférico de Grenoble!

¿Sabías que el teleférico de la ciudad de Grenoble, construido en 1934, es uno de los primeros teleféricos situados en un entorno urbano del mundo? Una verdadera maravilla de la ingeniería, iniciada por Paul Michoud, un renombrado ingeniero, y Paul Mistral, exalcalde.

Con una diferencia de altitud de 266 metros, conecta la ciudad con la Bastilla, un fuerte militar construido en el siglo XIX sobre una colina.

Desde allí arriba, sus cabañas en forma de "burbuja" ofrecen una vista del Mont-Blanc, los acantilados del Vercors o el macizo de Belledonne: ¡un lugar turístico imprescindible!

Igual que el cable C1; ¡el teleférico de Grenoble aboga por un nuevo modo de transporte sin carbono y sostenible!

