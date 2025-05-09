Convocatoria para proyectos: arte urbano - envía tu solicitud antes del 12 de junio de 2025, antes de las 23:00.

Île-de-France Mobilités proporciona a los artistas urbanos varias bases de pilones de teleférico para promover su integración en el espacio urbano y limitar el riesgo de daños.

Estos pies de pilones de hormigón se encuentran cerca de carreteras departamentales, en lugares de paso muy populares entre los habitantes del territorio (a pie, en bicicleta o en coche).

Île-de-France Mobilités desea promover el dinamismo del acervo artístico local y forjar vínculos entre los usuarios del teleférico, los residentes locales y los actores económicos, culturales e institucionales.

Las propuestas deben satisfacer los deseos de las autoridades locales y de los socios directamente implicados en la instalación de los objetos.