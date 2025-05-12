Cabinas a la vista: comienzan las pruebas de línea

Mientras las obras de construcción están en pleno apogeo en las estaciones, comienzan las pruebas de la línea y nuevas cabinas funcionarán diariamente en el cable tractor-portador para probar los distintos componentes del sistema. Cada vez más cabinas se irán incorporando gradualmente al sistema hasta que se agote.

Durante este periodo de pruebas dinámicas (sin impacto en peatones ni en el tráfico), no se embarcará ningún pasajero. Las cabañas permanecen envuelto para preservarlas hasta su puesta en servicio.

Las pruebas se realizarán sección por sección: desde Pointe du Lac hasta Limeil-Brévannes para empezar, luego desde Villeneuve Saint-Georges hasta La Végétale y finalmente desde La Végétale hasta Limeil-Brévannes.

El primer paso (unos meses) es realizar ajustes eléctricos y mecánicos (frenada, seguridad, carga, etc.), y luego probar todas las configuraciones y funcionalidades de la línea y su equipo.

Cuando todas las inspecciones realizadas sean completamente satisfactorias, el operador Transdev iniciará el ensayo en seco, que consiste en operar las cabinas en condiciones reales.

