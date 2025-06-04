Compensación ecológica del cable C1: ¡las últimas noticias!

El Cable C1 forma parte de un enfoque ecoresponsable llamado ERC, que busca evitar daños medioambientales (aire, ruido, agua, suelo, salud poblacional, etc.), reducir aquellos que no podían evitarse y compensar aquellos que no podían evitarse o reducirse adecuadamente.

Las medidas de compensación ecológica se están llevando a cabo en Port Courcel, en la región de Essonne, en 2,5 hectáreas, a 4 km del teleférico.

La diversificación de la forestación, la restauración de los bordes forestales y la creación de claros están en la agenda:

Plantación de 3.000 árboles: unas quince especies, incluyendo cornejo de sangre, tilo de hoja pequeña, arce y olmo de campo, roble pedunculado, etc.

Creación de un claro de 2019 m2: un lugar privilegiado para que los insectos vivan y se reproduzcan, ofrecen condiciones favorables para mantener la puesta durante el invierno y un área de alimentación preferencial para las aves.

Creación de un borde forestal alrededor del claro de 5010 m2: constituyen hábitats adecuados para las aves así como corredores privilegiados de circulación; También ayudan a combatir los efectos del viento, la sequía y el frío, creando una barrera semiimpermeable.

Despeje de ciertas áreas: para dejar entrar luz y fomentar el crecimiento de una cobertura vegetal o estratos arbustivos.

Creación de hibernáculos (montones de madera cortada): sirven como hábitats para insectos, reptiles (lagartos, orvets, etc.) y erizos. Los espacios entre los troncos, que almacenan el calor del sol, sirven de refugio y promueven la reproducción de estas especies.

Creación de 3 pasajes para erizos en la valla que encierra la parcela en el lado del Sena.

Gracias a estas acciones, la tierra afectada recuperará funciones ecológicas y ese es el objetivo principal de estas medidas compensatorias.