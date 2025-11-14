Información de obras: obras en las inmediaciones de la estación Pointe du Lac - Créteil

Como parte de la construcción de la futura estación Pointe du Lac y del puente peatonal que conecta la estación 8 del metro con el centro comercial François Mitterrand, se planifican obras en la RD 1.

Estas intervenciones tendrán lugar durante dos o tres noches, entre el lunes 17 y el jueves 20 de noviembre de 2025, de 21:00 a 6:00, con el fin de adaptar las marcas al cambio de RD 1.

El tráfico se interrumpirá parcialmente en ambas direcciones durante estas noches. Se implementarán desvíos por carretera y aplazamientos de paradas de autobús (líneas 117, 181, 281, 308 y 12).

Del 20 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026, el tráfico se desplazará a la parte sureste de la RD 1, manteniendo ambas direcciones y un límite de velocidad de 30 km/h.

La contaminación acústica es de esperar en el contexto de estas operaciones.

Saïd, su agente local, está a su disposición para cualquier pregunta en el 06 32 87 00 52.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.