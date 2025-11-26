Árboles cuidadosamente seleccionados para el C1

¡La plantación de árboles y plantas ha comenzado alrededor de las estaciones!

Seleccionadas por su robustez y su adaptación al clima de Île-de-France, conforman un paisaje sostenible y animado alrededor de los complejos.

Esta paleta de plantas, que mezcla árboles, arbustos y perennes, contribuirá a la frescura urbana y a la biodiversidad local.

A lo largo del año, el follaje y las flores ofrecerán una paleta colorida y cambiante, dando vida al entorno y a los tejados verdes de los complejos.

© Île-de-France Mobilités