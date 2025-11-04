Información de trabajo: obras en carretera alrededor de la estación Limeil-Brévannes

Para realizar el paso peatonal seguro que permitirá llegar a la estación Limeil-Brévannes, se planifican obras en la carretera para la noche del 5 al 6 de noviembre de 2025, de 21:00 a 5:00.

El tráfico se interrumpirá en parte de Alice Guy Avenue y Sarah Breedlove Avenue. Se instalará un desvío por carretera.

El sendero peatonal en la intersección de la Rue Paul Valéry y la Avenida Alice Guy también será modificado.

Se mantendrá el acceso a la costa.

Se espera contaminación acústica como parte de esta operación.

Saïd, tu agente local, está a tu disposición para responder a tus preguntas. Se le puede contactar en el 06 32 87 00 52.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.