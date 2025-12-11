D-2 antes de la inauguración del C1 Cable

En 2 días, ¡el primer teleférico urbano de Île-de-France abrirá las puertas de sus cabinas!

Un poco más de paciencia antes de sobrevolar el Val-de-Marne entre Créteil y Villeneuve-Saint-Georges.

Para aprovechar al máximo este día 13 de diciembre, ¡recuerda llevar un billete de transporte válido! Puedes subir al C1 con un pase Navigo válido o un billete de Bus-Tranvía-Cable cargado en tu smartphone o con un pase Navigo Easy.

Encuentra toda la información sobre precios: https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot