¡Las cabinas del C1 Cable han sido recibidas!

Se ha alcanzado un nuevo hito para el Cable C1: las 105 cabinas (+2 reserva) han sido revisadas por Île-de-France Mobilités.

Tras varios meses de circulación en sus cubiertas protectoras, todas las cabinas han sido descubiertas para nuevas revisiones que garantizaban la calidad de fabricación: aspecto exterior e interior, apertura de puertas y ventanas, dispositivo de videovigilancia, dispositivos de llamada, asientos, etc.

Las pruebas finales se realizarán entre ahora y la entrada en servicio para realizar las comprobaciones finales sobre iluminación e información para los pasajeros.

El C1 Cable está entrando ahora en su fase final: el ensayo técnico.

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot