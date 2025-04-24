Planta de Limeil-Brévannes: múltiples avances

¡La actividad en el emplazamiento de la estación Limeil-Brévannes está en pleno apogeo!

Se están llevando a cabo grandes obras de tierra que anticipan los desarrollos que rodearán los talleres: garajes y el complejo.

El suelo excavado se reutiliza para crear terraplenes que serán revegetados a finales de año.

Los andenes de la estación fueron tomando forma poco a poco mientras las cabinas comenzaban a alinearse dentro de los garajes.

Aunque los trabajos en curso son menos espectaculares que la elevación de los pilares, siguen siendo igual de exigentes y esenciales para el correcto funcionamiento de la línea.

Muchos acompañantes con múltiples especialidades están ocupados cada día para finalizar tu estación, como verás en nuestras imágenes.

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot