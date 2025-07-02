Estación Limeil-Brévannes: los caminos de acceso a tu estación están tomando forma
Durante las últimas semanas, los compañeros han estado realizando las obras en la carretera que bordearán tu resort. De hecho, los alrededores se desarrollarán para facilitar el acceso a los muelles y crear espacios acogedores donde el mobiliario urbano invitará al descanso y la relajación. Con el tiempo, los parterres verdes, que mezclan arbustos y flores, completarán el conjunto.
¡Pero eso no es todo! También se instalarán aros y refugios seguros para bicicletas. También habrá puntos de entrega, incluyendo plazas PRM.
