Información de obras: obras en carretera alrededor de la estación de Valenton

Para realizar el paso peatonal seguro que permitirá llegar a la estación de Valenton, están previstas obras en la carretera para la noche del 6 al 7 de noviembre de 2025, de 21:00 a 5:00.

El tráfico se interrumpirá en una parte de la Rue Gabriel Péri.

Se instalará una desviación por carretera y se mantendrá el acceso local.

Se espera contaminación acústica como parte de esta operación.

Saïd, tu agente local, está a tu disposición para responder a tus preguntas. Se le puede contactar en el 06 32 87 00 52.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.